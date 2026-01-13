全米音楽出版社協会(NMPA)は2021年からX(当時Twitter)に対しX上の著作権違反に関する大量のDMCA削除通知を送り続け、2023年には訴訟にも発展しました。2025年の報道では両者は和解を進めているとされていましたが、2026年1月9日にXは独占禁止法違反などを理由に新たに訴訟を提起しました。Music Publishers Sued By X in Growing Licensing Battlehttps://www.hollywoodreporter.com/music/music-industry-news/x-sues-music-publi