１０日、サウジアラビア首都リヤドで、新エネアフターマーケット施設「寧徳」サービス体験センターの始動式に出席した中国とサウジアラビアのゲストら。（リヤド＝新華社配信）【新華社リヤド1月13日】サウジアラビア産業・鉱物資源省のアンバサ・カンディエル首席顧問は首都リヤドで10日、中国の新エネルギー企業がサウジ市場に進出し、両国が低炭素化などの重点分野で協力を深め、同国の国家戦略「2030ビジョン」の実現を後押