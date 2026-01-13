人気キャラクター、パペットスンスンがニッポン放送「パペットスンスンのオールナイトニッポンX(クロス)」（2月13日金曜深夜0・00）のメーンパーソナリティーを担当することが13日、発表された。同番組は週替わりパーソナリティが金曜日を担当しており、2月13日はメーンパーソナリティ―としてスンスンが登場。ゲストには、ショートムービー「パペットスンスン」が放送されているフジテレビ「めざましテレビ」のメインキャスタ