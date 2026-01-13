お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（44）、お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一（42）が12日深夜放送のTBSラジオ「かまいたちのヘイ！タクシー！」（月曜後11・00）に出演。横綱の手形に衝撃を受ける場面があった。この日は、東京・両国国技館周辺を舞台にロケが行われた。歴代横綱の手形があり、かまいたちは自分たちの手と合わせ、その大きさを比較。山内は「武蔵丸がダントツでかい。俺と比べたら…やば！これはで