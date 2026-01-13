俳優・竹内涼真が主演するテレビ朝日系連続ドラマ『再会〜Silent Truth〜』（毎週火曜後9：00※初回拡大スペシャル）が、13日にスタートする。【動画】井上真央、16年ぶりテレ朝ドラマ出演で『花男』の様相再び？本作は、人気作家・横関大氏が上梓した第56回江戸川乱歩賞受賞作『再会』を連続ドラマ化。ある事件で使用された拳銃を小学校の桜の木の下に埋め、誰にも言えない秘密を共有した主人公・飛奈淳一（竹内）ら4人の