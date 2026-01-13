女優で歌手の池田エライザ（29）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。静岡で開催された東京ガールズコレクション（TGC）の様子を投稿した。「TGC SHIZUOKA 2026 for SDGs」と題し、「オープニングを任せていただけて光栄でした皆様静岡にいらしてくださってありがとうございましたハート」とつづって、白と黒のロングドレス姿で登場する動画を公開した。さらにTBS系連続ドラマ「DREAM STAGE」（金曜午後10時）のイベント