＜大相撲初場所＞◇二日目◇12日◇東京・両国国技館【映像】序二段力士、敬意を示す「珍しい」行動25歳力士が37歳ベテラン力士に見事な内掛けで勝利。取組後、一回り年上の相手に土俵上では珍しい仕草も見せ、その清々しい振る舞いに「さわやかやな」「優しい」とファン喝采となった。序二段四十三枚目・爽（式秀）と37歳の序二段四十三枚目・廣瀬（荒汐）の一番。立ち合いやや立ち遅れたように見えた爽は、相手の胸に頭をつけ