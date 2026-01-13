モデルでタレントの「くみっきー」こと舟山久美子（34）が自身のインスタグラムを更新。2019年に結婚した一般男性の夫の誕生日を祝福した。「To my amazing husband, Happy Birthday! 先日、大切な夫がまたひとつ歳を重ねました！」とつづり、夫の誕生日を迎えたことを報告。「今日まで2人で、本当に多くのことを乗り越えてきた気がします。特に去年は、産後の寝不足とガルガル期に戸惑う私を、彼は丸ごと受け止めてくれまし