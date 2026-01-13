ジャマイカコーヒー輸入協議会（AJIJC）は1月9日、湯島天満宮（東京都文京区）で「勝ち豆」の異名を持つブルーマウンテンコーヒーを配布し、合格祈願に訪れた受験生らを応援するとともに1月9日の「ジャマイカブルーマウンテンコーヒーの日」の浸透を図った。この取り組みは昨年に引き続き2回目。パッケージに「祈 合格」をあしらった「ブルーマウンテンNo.1」のドリップバッグを、昨年よりも200袋多い2700袋を用意し参拝客に手