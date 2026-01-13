【北京＝照沼亮介】中国政府がデュアルユース（軍民両用）製品の対日輸出を規制したことについて、中国に進出する日系企業でつくる「中国日本商会」は１２日、中国政府による「民生用は影響を受けない」とする主張の徹底を求め、中国商務省に要望書を提出した。高市首相の台湾有事を巡る国会答弁に反発した中国は今月６日、軍事目的や軍事力強化につながる軍民両用製品の対日輸出を禁止した。民生用は対象外としているものの、