２週連続で「逃走中」に出演した女子１００メートルハードル日本代表の中島ひとみが１３日までに自身のＸを更新。パワースポットのフィギュア部屋を公開し、陸上競技への思いをつづった。ハンターをぶっちぎる圧倒的なスピードで賞金９４万円を獲得した中島。戦利品を公開していたが、「パワースポット１部」と記し、「逃走後、狙っていた一番くじ２種類ラストワンまでひくことができました。幸せです」とつづった。２週目で