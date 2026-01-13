1月上旬にロシア軍が新型中距離弾道ミサイルを使いウクライナに大規模攻撃を行ったことを受け、国連の安全保障理事会は緊急会合を開き各国からロシアへの非難が相次ぎました。ロシア軍は1月8日から9日にかけて新型中距離弾道ミサイル「オレシュニク」を使いウクライナへ大規模攻撃を行いました。ウクライナ軍が行ったとするロシア大統領公邸に対する攻撃への報復としています。これを受け、国連安保理は12日、緊急会合を開き、「オ