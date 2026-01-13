女優・西野七瀬（３１）が１３日、ＴＢＳラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」にゲスト出演した。西野は高校２年生だった２０１１年、乃木坂４６の第１期オーディションに合格し、芸能界入りした。パーソナリティーのパンサー・向井慧に「実際、始まって、どうでしたか？」と聞かれると、「最初は、こんなに忙しいんだというか…。最初は体力もないし、普通の女子高生だったから、ついていくのが（大変だった）」。乃木坂４６