メ～テレ（名古屋テレビ） 1月13日午前10時21分ごろ、愛知県東部を震源とする最大震度2の地震が発生しました。 愛知県、岐阜県内で震度1の揺れが観測されています。 最大震度2を観測したのは長野県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは40km。地震の規模を示すマグニチュード（M）は3.5と推定されます。 愛知県 【震度1】 豊橋市 豊川市 蒲郡市 新城市 豊根村 名古屋西区 名古屋