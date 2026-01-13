ボーイズグループBTSのメンバー、Vのインスタグラムフォロワー数が7000万人を超えた。韓国の男性芸能人としては初めての記録だ。Vはこれまで最も急激なフォロワー数の増加傾向を示してきた。アカウント開設直後から世界中のファンの流入が集中した。【写真】V、腹筋＆胸筋を公開ギネス世界記録によると、Vはアカウント開設後43分でフォロワー数100万人、4時間52分で1000万人を突破した。この2つの記録は、4年が過ぎた今も破られて