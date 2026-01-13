北朝鮮の金正恩体制が、後継構想を一段と露骨に示した。1月1日の錦繡山（クムスサン）太陽宮殿参拝で、金正恩総書記は娘・金ジュエ氏を中央に立たせ、自身と妻の李雪主氏を左右に配した。この立ち位置は単なる家族写真ではない。国家的聖地である錦繡山において「次代の中心」が誰であるかを、国内外に示す強烈な政治的演出だった。金正恩氏が娘を公式行事の「センター」に据える構図は今後、珍しくなくなっていくかも