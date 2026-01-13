加熱式たばこIQOSを展開するフィリップ モリス ジャパン（PMJ）は、「IQOS イルマ」シリーズ専用たばこスティック「TEREA（テリア）」から、「テリア ステラー パール」を発表。1月19日（月）より順次発売する。「テリア ステラー パール」は、フィルター部分にカプセルを搭載しているのが特徴。そのまま味わうと深みのある爽快メンソールが楽しめ、好みのタイミングでカプセルをつぶすと、爽やかなイエローシトラスの香りが口の中