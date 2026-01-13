サーティワンアイスクリームから、おうち時間をもっと楽しくしてくれる「３１デコケーキ エンジョイパーティー」が通年販売で登場します。好きなアイスやトッピングを選んで、自分だけのオリジナルケーキが作れる人気シリーズに、パーティー気分満点の新デザインが仲間入り。特別な日も、何気ない日も、笑顔が集まるひとときを彩ってくれるごほうびスイーツですϖ