ノーベル平和賞を受賞したベネズエラの野党指導者、マリア・コリナ・マチャド氏が12日、ローマ教皇に面会し、ベネズエラの民主化にむけて教皇に仲介を求めました。ノーベル平和賞受賞後も滞在先が明らかにされていないマチャド氏は12日、バチカンを訪れ、ローマ教皇と面会しました。マチャド氏側の発表によりますと、マチャド氏はベネズエラ国内に収容されている1000人以上の政治犯の釈放と、民主化への移行を迅速に進めるために、