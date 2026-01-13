【ワシントン共同】米政府は12日、イランに滞在する米国民に対し、国外へ即時退避するよう呼びかけた。全土で反政府デモが激化しており、暴力行為に発展する可能性があることなどを理由に挙げた。国務省はイランへの渡航警戒レベルを4段階で最も高い「渡航中止」（レベル4）に維持している。勧告では、陸路で隣接するアルメニアやトルコに出国することを検討するよう要請。デモには近づかず、退避できない場合は安全な場所を見