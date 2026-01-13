元ＮＨＫの岩田明子氏が１３日、フジテレビ系「サン！シャイン」に生出演。高市早苗総理が今月の通常国会での解散を検討しているという報道に、解散は「９０％」と高い確率を示した。岩田氏は「この手の政局で解散風がここまで流れて取りやめると、一気に求心力が落ちる」と指摘。国民民主党との交渉に当たっている議員からは「参院は少数与党、協力を得ないといけないのに、交渉力がなくなる」と反対の声も上がっているという