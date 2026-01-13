秋田内陸線の列車が脱線・転覆した事故から12日で1か月です。事故は北秋田市から仙北市までの結ぶ路線の中間地点、山間にある荒瀬駅と萱草駅の間で線路上の木に衝突して起きました。事故を防ぐことはできなかったのか。専門家は、線路の異常をいち早く察知するための環境整備が欠かせないとした上で、ほとんどが赤字経営と言われるローカル線では、AIを活用したシステムなど新たな対策が必要だと指摘しています。北秋田市鷹