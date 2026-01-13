並んだ数字の法則性を見抜く「算数クイズ・中級編」！数字が減ったり、同じ数が続いたりと不思議な並びですが、計算自体はとてもシンプルです。問題：□に入る数字は？次の数列の法則を考えて、□に入る数字を答えてください。100, 60, 40, 20, 20, 0, □ヒント：1つ飛ばしなどではなく、隣り合う「前の2つの数字」に注目して引き算をしてみましょう。答えを見る↓↓↓↓↓正解：20正解は「20」でした。▼解説今回の数列は、「前の