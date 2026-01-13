中国国内投資家向けのA株市場は1月12日に大きく値を上げました。上海証券取引所総合指数の終値は1．09％上昇し、深セン成分指数（深セン証券取引所の時価総額加重平均指数）は1．75％、創業板指数の終値は1．82％上昇しました。中でも人工知能（AI）関連銘柄が全面的に急伸し、宇宙ビジネス、核融合、小売、半導体関連株も活況を呈し、市場では4100銘柄以上が上昇しました。A株の12日の出来高は3兆6000億元（約81兆5000億円）を超