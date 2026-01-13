12日、津市の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザが疑われる事例が発生したことを受け、三重県中央家畜保健衛生所が遺伝子検査を実施した結果、鳥インフルエンザの感染が確認されました。この養鶏場で飼育している約2万5000羽のニワトリすべてが殺処分されることになります。三重県内での鳥インフルエンザの発生は2011年2月以来、約15年ぶりです。