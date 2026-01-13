２連勝で首位通過。グループステージ１試合を残し、大岩剛監督が率いる若き日本代表はノックアウトステージ進出を決めた。サウジアラビアで開催中のU-23アジアカップでの目標は“優勝”。頂点に向かって順調に航海を続けるU-23日本代表（今大会はロス五輪を目ざす21歳以下の選手でチームを構成）が、最終節のカタール戦に向けて最終調整を行なった。試合前日となった１月12日のトレーニングには、22名の選手が参加。石渡ネルソ