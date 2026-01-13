日本の深夜に、スペインから驚きのニュースが飛び込んできた。現地１月12日、ラ・リーガの強豪レアル・マドリーが、シャビ・アロンソ監督の更迭を発表したのだ。後任はカスティージャ（Bチーム）を率いていたアルバロ・アルベロアに決定している。マドリーはここまで首位バルセロナに４ポイント差をつけられているとはいえ、ラ・リーガでは14勝３分け２敗で２位。だが、主軸であるヴィニシス・ジュニオールとの確執が伝えら