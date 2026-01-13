パラマウント・スカイダンス（左）とワーナー・ブラザース・ディスカバリーのロゴ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米メディア大手パラマウント・スカイダンスは12日、動画配信大手ネットフリックスへ事業を売却することで先行合意したワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）を相手取り、買収交渉に関する情報開示などを求めて米東部デラウェア州の裁判所に提訴したと発表した。パラマウントはWBDへの敵対的買収を