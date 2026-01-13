NHKは13日、高石あかり（※高＝はしごだか）が主演を務める連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の新たな出演者を発表。あわせて、制作統括・橋爪國臣がコメントを寄せた。【写真】『ばけばけ』熊本編の新キャスト蓮佛美沙子・夏目透羽・芋生悠・夙川アトム・橋本淳の扮装姿『ばけばけ』は、松江で生まれ育ったヒロイン・松野ト