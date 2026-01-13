FacebookやInstagramなどのソーシャルメディアを開発するMetaが、メタバースや仮想現実(VR)関連製品を担当する研究開発部門であるReality Labsの従業員の10％を解雇する見通しであることが、The New York Timesの報道により明らかになりました。Meta Plans to Cut 10% to 15% of Employees in Reality Labs Business - The New York Timeshttps://www.nytimes.com/2026/01/12/technology/meta-layoffs-reality-labs.htmlMeta Plans