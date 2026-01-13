AppleとGoogleがGeminiの使用に関する複数年の契約を結んだことが明らかになりました。この契約によってiPhoneやMacのAIシステム「Apple Intelligence」にGeminiが採用され、2026年中に登場予定の次世代SiriにもGeminiが搭載されることとなります。Joint statement from Google and Applehttps://blog.google/company-news/inside-google/company-announcements/joint-statement-google-apple/Apple Intelligenceはローカルで動作