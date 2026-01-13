◆第７３回日経新春杯・Ｇ２（１月１８日、京都競馬場・芝２４００メートル）２２年フェアリーＳ以来となる勝利を狙うライラック（牝７歳、美浦・相沢郁厩舎、父オルフェーヴル）が、勢いを取り戻している。前走のエリザベス女王杯は単勝３２・７倍の９番人気で３着。昨夏の北海道からカイ食いが良くなり、クイーンＳ、アイルランドＴでともに小差４着と見せ場をつくり、復調を示しての４年連続参戦だった。女王決定戦を前に長