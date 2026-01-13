2024年（令和6年）秋の衆議院選挙以降、少数与党になった政権与党に対し、「103万円の壁」や「年収の壁」と呼ばれる問題の是正を求める動きがあり、報道でも注目を浴びた。そして、それを受けて一定の「税制改正」も行われた。 しかし、青山学院大学法学部教授（税法）で弁護士の木山泰嗣（きやまひろつぐ）氏は、「選挙で得票を伸ばした政党の主張は通らず、そればかりか『基礎控除』を『複雑化』する改正までされてしまった」