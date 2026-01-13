1月13日午前10時21分頃、甲信越地方で最大震度2の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。この地震で、静岡県内では浜松市浜名区と天竜区で震度1を観測しました。この地震の震源地は愛知･東部。震源の深さは40キロメートル。地震の規模を示すマグニチュードは3.5と推定されています。