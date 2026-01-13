連休明け１３日の東京債券市場で、長期金利の代表的な指標となる新発１０年物国債の流通利回りは一時、前週末終値に比べ０・０５０％高い２・１４０％に上昇（債券価格は下落）した。１９９９年２月以来、約２７年ぶりの高い水準となる。高市首相が衆院解散の検討に入ったとの報道を受けて、債券市場では高市氏が掲げる「責任ある積極財政」による財政状況の悪化が意識されている。