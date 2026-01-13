北朝鮮への制裁実施状況を調べる日本やアメリカなど11か国からなるチームが12日、調査結果について協議しました。国連安全保障理事会の北朝鮮への制裁実施状況を監視するMSMT＝多国間制裁監視チームは12日、国連本部で去年10月に公表された調査報告書について意見を交わしました。報告書はおととし1月以降、北朝鮮が中国やロシアなど少なくとも8か国にIT労働者集団を派遣し、多額の収入を得たほか、サイバー攻撃で28億ドル、日本円