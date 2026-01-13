◇大相撲初場所3日目（2026年1月13日両国国技館）新弟子検査を合格した力士らによる前相撲が始まり、神奈川県立白山高野球部の4番・一塁手を務めた旭轟星（きょくごうせい、18＝大島部屋）が千代琉聖（21＝九重部屋）を突き出しで破り、プロ初戦を飾った。初めての国技館の土俵。「（国技館は）思ったより広くて少し緊張した」と話したが、千代琉聖を力強く突き出した。大島親方（元関脇・旭天鵬）から「自分のやりたいよ