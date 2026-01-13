荒天の影響で、JRの一部列車に運休などが発生しています。このあと、午後から列車の運転を取りやめる路線もあり、利用する予定のある人は、注意が必要です。奥羽線は、大雪の影響で、普通列車2本が運休、1本が区間運休しています。羽越線は、強風の影響で、新屋駅から山形の吹浦駅の間で、午後2時以降、列車の運転を取りやめます。五能線は、強風の影響で、能代駅から青森の深浦駅の間で、午後6時以降、列車の運転を取りやめます。