ヨンドシーホールディングスが１０日続伸している。前週末９日の取引終了後に発表した第３四半期累計（３～１１月）連結決算が、売上高５０７億９１００万円（前年同期比７４．０％増）、営業利益１９億２０００万円（同６６．７％増）、純利益１２億４６００万円（同２３．５％増）と大幅増収増益となったことが好感されている。 主力のブランド事業で、女性客の支持拡大に向けたマーチャンダイジ