元内縁関係の女性に連続して電話をかけ、保護命令に違反したとして、香川県観音寺市の建設作業員の男（24）がけさ（13日）逮捕されました。 警察によりますと、男は裁判所から元内縁関係の女性（２０代）に連続して電話をかけることを禁止するなどの内容の保護命令を言い渡しを受けたにもかかわらず、去年12月29日と30日の2回にわたり、女性に対して、連続して電話をかけ保護命令に違反した疑いです。男と女性は以前は交際関係に