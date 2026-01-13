東京精密が大幅続伸し昨年来高値を更新している。引き続き半導体製造装置関連の一角として人気化していることに加えて、この日は９日の取引終了後に関東財務局に提出された変更報告書で、米投資運用会社ティー・ロウ・プライス社の日本法人ティー・ロウ・プライス・ジャパンと共同保有者による保有割合が５．１１％から６．５３％に上昇したことが判明しており、需給思惑的な買いも入っているようだ。保有目的は純投