レアル・マドリーは12日、シャビ・アロンソ監督(44)が双方合意の上で退任することを発表した。後任は、レアル・マドリー・カスティージャ(Bチーム)を率いていたアルバロ・アルベロア監督(42)となる。アロンソ監督はレバークーゼン時代の2023-24シーズンにブンデスリーガ史上初の無敗優勝という歴史的な偉業を成し遂げ、昨年夏に古巣レアルの指揮官に就任した。最初の20試合で17勝を挙げ、ラ・リーガ首位、UEFAチャンピオンズ