韓国警察が、高校内の「平和の少女像」の撤去を要求し、慰安婦被害者を侮辱した容疑で保守系市民団体の代表を立件し、本格的な捜査に乗り出した。【写真】「まるで中世」慰安婦を“売春”として起訴された韓国元教授1月12日、警察などによると、ソウル瑞草（ソチョ）警察署は保守系市民団体「慰安婦法廃止国民行動」のキム・ビョンホン代表を死者名誉毀損および侮辱などの容疑で立件した。キム代表は昨年12月31日、管轄の警察署に