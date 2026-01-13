「大相撲初場所・２日目」（１２日、両国国技館）元大関貴景勝の湊川親方がＮＨＫの中継に登場。俳優の松重豊、タレントの市川紗椰と今場所の展望について語り合った中、力士の適正体重について言及した。現役引退後に激ヤセして相撲ファンの注目を集める湊川親方。今場所はさらに減量した姿を見せ、現役時代からは想像できない出で立ちになっている。松重から「ケガの可能性」について問われた湊川親方は「自分ではわから