13日午前10時21分ごろ、長野県で最大震度2を観測する地震がありました。 気象庁によりますと、震源地は愛知県東部で、震源の深さは約40km、地震の規模を示すマグニチュードは3.5と推定されます。 この地震による津波の心配はありません。 最大震度2を観測したのは、長野県の売木村です。 【各地の震度詳細】■震度2□長野県売木村 ■震度1□長野県根羽村□岐阜県恵那市□静岡県浜松浜名区浜松天竜区□愛知県豊橋市