分厚いセーターに代わる存在でありながら、羽織りとしても着回せるカーディガンが今季の【ZARA（ザラ）】では豊作のもよう。そこで今回は、ガバッと着るだけで周囲と差別化を図れそうな主役級のカーディガンをZARAからピックアップしました。柄や編み地が目をひくデザインだけでなく、バンダナやタイをあしらったような進化系デザインも登場。ぜひ、ワードローブに迎えてみませんか。 セ