スペイン１部のＲマドリードは１２日、シャビ・アロンソ監督を解任することを発表した。後任はセカンドチームの監督を務めていたアルバロ・アルベロア氏が務める。クラブＯＢでスペイン代表として長年活躍したアロンソ氏は、２２年から指揮したレバークーゼンで国内２冠を達成するなど結果を残し、昨年５月に３年契約で古巣の監督に就任。しかし、徐々に成績が下降し、一部主力との衝突も報じられた。そして１１日のスペインス