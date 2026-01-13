「いざ、参ろうぞ！」小一郎（仲野太賀）のプロポーズを受け入れ、藤吉郎（池松壮亮）と三人で故郷の中村から旅立った直（白石聖）。身分違いの初恋など実る訳がないと思っていた視聴者の予想を、良い意味で大きく裏切ってくれました。※前回放送の振り返り・考察『豊臣兄弟！』小一郎(仲野太賀)と直(白石聖)、身分違いの結婚？絶望から武士の道へ…第2回放送を考察果たして二人はどうなるのか、これまでを振り返りつつ、史実ベー