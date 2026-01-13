別れた恋人に会うため日本に入国した20代の韓国籍の男性が、刃物を所持していた疑いで現地警察に逮捕された。12日、静岡朝日テレビによると、静岡県警は同日午前11時ごろ、島田市で銃刀法違反の疑いで、韓国籍の20代の男性Aを現行犯逮捕したと明らかにした。Aは正当な理由なくカッターナイフを所持していた疑いが持たれている。警察によると、男性は江原道（カンウォンド）在住の大学生で、11日、静岡県に住む元恋人に会うため日本