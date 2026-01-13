１０日、ブリュッセルモーターショー２０２６のＮＩＯブースを訪れた来場者。（ブリュッセル＝新華社記者／彭子洋）【新華社ブリュッセル1月13日】ベルギーの首都ブリュッセルにある見本市会場、ブリュッセル・エキスポで9日、ブリュッセルモーターショー2026が開幕した。中国からは上海蔚来汽車（NIO）や比亜迪（BYD）、小鵬汽車（Xpeng）など多くの電気自動車（EV）ブランドがそろって出展し、見どころの一つになっている。１